行政院長蘇貞昌在今(1)日到立院接受備詢，民眾黨立委張其祿在質詢時提到近來「行政院成網軍的中央廚房」問題，對此，蘇貞昌坦言團隊確實應該要檢討，如果有錯就該改，團隊也有檢討改正，「這點真的很對不起。」

關於「中央廚房」的風波，蘇貞昌指出，院長不可能一一去了解那些細節的作業，但是團隊同仁有做不對、做不好的地方，由各界提出，團隊確實應該要檢討，如果真的有錯就改，而這之中確實有許多地方有問題。

張其祿更痛批丁怡銘在「牛肉麵之亂」中的做法，實在違法、失職，更違背公務人員行政中立法，小編也是準用公務員，應該檢討，蘇貞昌回應指出，確實應檢討改正，「這點是真的很對不起」。

而對於國內許多大型會議停開卻歸咎於疫情，蘇貞昌表示，過去這段期間許多會議因為疫情沒有召開是事實，我們也適度改正、調整，但這中間也不是都沒有做，只是將一個大型會報拆成很多專案會議，但委員的關心是正確的，未來這些會議都將一個一個召開。

(中時新聞網)