重慶SK海力士工廠一韓籍員工出境後被確定無症狀感染，隨後工廠暫時停產。澎湃新聞報導，SK海力士相關人士表示，該工廠員工核酸檢測全為陰性，工廠已於1日恢復生產。

據重慶發佈，11月28日，西永微電園SK海力士半導體（重慶）公司韓國籍員工在韓國檢出新冠病毒核酸陽性，在韓國初步判斷為無症狀感染者。11月30日，接企業通報，該名員工在韓國第二次檢測結果為陰性。

截至11月30日23時，共追蹤到該名韓籍人士密切接觸者55人，核酸檢測全部陰性，血清抗體檢測全部陰性；密切接觸者的密切接觸者144人，核酸檢測全部陰性；一般接觸人員8,213人，核酸檢測全部陰性。對SK海力士半導體（重慶）公司、重慶富力假日酒店進行物品、環境採樣674份，核酸檢測全部陰性。在落實疫情防控措施前提下，企業復工復產，酒店恢復營業。

SK海力士半導體（重慶）官網顯示：公司位於重慶西永綜合保稅區B區，占地28萬平方公尺，累計註冊資本達4億美元。目前主要生產適用於移動終端的快閃記憶體產品NAND Flash，產品主要應用智慧手機、平板電腦、USB等移動終端設備 。

(工商 )