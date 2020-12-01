新北市歡樂耶誕城吸引人潮，新北耶誕市集將在4日至7日一連3天展開，匯集新北知名飯店、網路人氣甜點與手作店家進駐，耶誕禮品一次購足；活動期間還有5公尺高的告白幸福鐘、網美打卡城堡，一起嗨翻市民廣場。

新北市經發局1日舉行活動預告記者會，經發局長何怡明表示，新北耶誕市集年年締造業績人潮新高點，今年市集升級2.0版本，吸引許多新血廠商加入，首次參展的「福容大飯店」推出鎮店之寶極黑戰斧牛肉麵，這項產品曾獲得台北牛肉麵節冠軍，且一上線即熱銷上百萬業績。

而知名連鎖企業金色三麥搭配整體歡樂耶誕城主題，取得迪士尼授權，推出米奇造型手工曲奇；剛獲得日本國際啤酒大賽金賞的「DB精釀啤酒」，也將帶著冠軍酒款，在新北耶誕市集與大家分享得獎的喜氣。

經發局說明，本次打造近5公尺高的告白幸福鐘，用鐘聲敲響新年新希望，為大家獻上年末暖心祝福，另外，活動滿額禮也是加碼大放送，於市集消費滿1000元就能獲得1百元現金抵用券，活動期間每日限量300份。

而「新北168」活動持續進行，至30日前，只要民眾在新北市的店家消費滿200元，再上新北振興168網站登錄發票即可參加抽獎，最大獎是百萬電動車。活動詳洽經發局官網與來趣新北金發局粉絲專頁。

(中時 )