桃園市大園區一名77歲的王姓婦人，2年前在臉書認識一名自稱美籍飛行員的男子，對方以甜言蜜語讓王婦陷入愛河，隨後謊稱他在巴西涉及洗錢案，需要錢來打官司。王婦信以為真，1年多來陸續匯給對方超過新臺幣1百萬元。11月30日下午，王婦再度前往郵局匯款1百萬元，由於此次金額龐大，行員察覺有異趕緊向埔心派出所通報，所幸在警方的協助下成功攔阻詐騙，守住王婦的積蓄。

警方表示，王姓婦人2年前透過臉書認識自稱美籍飛行員的男子，2人無話不談，甚至還會用視訊方式聊天，讓王婦相信確有其人，逐步落入詐騙圈套。對方見王婦卸下心防，便謊稱自己在巴西涉及洗錢案遭限制出境，為了打官司幾乎已花光積蓄，希望王婦能提供金援。

王婦被愛沖昏頭，1年多來已陸續匯了超過1百萬元給對方。昨日下午王婦再度前往郵局匯款，因此次單筆金額高達1百萬元，引起行員的關心，但王婦對於匯款目的及對象均不願多談，行員察覺有異隨即向警方通報。

埔心派出所巡佐許浩哲、警員林立偉前往了解，發覺這是常見的詐騙手法，隨即向王婦勸說，但王婦仍堅持要匯款且拒絕報案，並稱：「就算他是騙我的，我也要將這筆錢匯給他，來測試他對我的感情」。員警見王婦情緒激動，只好先將她帶回派出所安撫。

經所長潘致融與行員近一個小時的苦勸，王婦態度終於軟化，配合警方完成報案手續，將對方帳戶申請為警示帳戶。王婦表示，自己也知道可能遭到詐騙，但2年來付出的感情，讓她始終無法面對事實，經過這次警方的苦勸，她決定不再自欺欺人，要澈底切斷與對方的聯繫，也很感謝警方的協助，幫她守住辛苦賺來積蓄。

(中時 )