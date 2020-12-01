從2018年起中美貿易戰開打，至今持續延燒，再加上今年新冠疫情肆虐，影響到企業營運方針，從原本低成本導向，轉變為低風險考量，不少長年在外工作的台商選擇帶著大筆資金回到國內，並開始尋覓合適的商辦設立據點，造成北中南各地商辦市場漸趨熱絡。傳統思維裡，如果想做生意「就要找一家好店面，才有生意上門」，但隨著商業模式轉變，多數店家轉戰電商平台，經營起線上店鋪，實體店面需求下降，但無論是接洽廠商、聯繫買家或是服務客戶，總要為員工開闢一個空間來辦公，因此商業辦公室的需求量近年不減反增。建商嗅到這股熱潮帶來的商機，推出商辦建案，搶食辦公室市場大餅。

【台北台中企業主看好高雄發展 將設置分公司】

這次台商回流所帶來的台商群聚效應是驚人的，它串起了整合土地、租賃辦公室，以及購買豪宅一條完整的需求鏈，布局地點已不再侷限於台北與台中，南部的高雄前景看好，當地商辦市場正逐漸抬頭。不過，對比台北與台中，高雄在商辦等級上產生較明顯的落差，由於台北有信義計畫區，台中有七期重劃區，區域內皆有格局氣派的A級商辦，因此租金均破千，台北則逼近三千大關，高雄則多屬C級商辦，平均租金則約一千，企業為顧及門面，多將總部或智庫中心設置在台北與台中，形成重北輕南的現象，往後若高雄推出A級商辦建案，會考慮高雄設置分公司。

【農16條件良好 亟需A級商辦撐起門面】

過去高雄產業給人的印象，多以石化、鋼鐵、金屬等重工業為主，近年來全球供應鏈重組，為了吸引台商回流、外商進駐設廠，高雄正力拚產業轉型，仁武產業園區與橋頭科學園區，讓當地蛻變為高科技產業重鎮，未來也將有媒體、遊戲等高附加價值產業進駐，但高雄多為C級商辦，普遍有動線不佳、氣勢不足與空間過小等缺點，在A級商辦數量不足的情況下，當地企業苦無更換商辦的機會。京城集團為了讓企業主有更多優質商辦可以選擇，特地選在農16精華地段，推出總銷65億，外觀氣派的A級商辦—「京城Park Tower」，已吸引許多企業主的關注，詢問進駐細節。

「京城Park Tower」周邊機能完善，不只是CBD，更是CPBD。(圖/業者提供)

【京城Park Tower位置極佳 提出CPBD全新概念】

上揚國際建築團隊高雄營業三處總經理黃惠玲表示，「京城Park Tower」位在農16特區精華地段，在捷運凹子底站加持下，交通十分便利，周遭有H2O飯店、巨蛋百貨帶動商圈發展，也坐落在龍華國小、明華國中等優質學區內，吸引高素質客戶關注，更提出CPBD概念，讓中心商業區不只是中心商業區，更有68,000坪農16森林公園的開闊視野，大片公園綠海為「京城Park Tower」帶來宜人的無價景觀。該筆建案外觀採用水氣泡瀑布造型，傳達生生不息的意象，並且用龍麟造型設計大廳，讓客戶一進門就感受到華麗雄偉的視覺震撼，全棟樓高32層、地下6層，10樓以下為680坪，10樓以上則為550坪，目前開價將上看40萬，預計在114年完工。

京城集團著手打造農16K計劃，有助於高雄產業轉型。(圖/業者提供)

【京城集團布局農16 打造國際級中心商業區】

現在企業主在尋找商辦時已有新思維，期望「住商分離」，並注重辦公室門面，以及商辦內部格局。京城集團考量到高雄需要國際級商辦，提供給企業主更多的選擇，於是著手進行「農16K計劃」，期望改造商辦，提升至豪宅的境界。整個計劃的規模將有如內湖科學園區，預期將吸引有國際級視野，企圖將事業推展至全球的企業主前來入駐。

(中時新聞網)