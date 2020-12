Google 今(1)日公布台灣「Google Play 2020 年度最 佳榜單」,包含 16 款最佳應用程式及 20 款最佳遊戲。想要知道今年度最受歡迎的Google Play應用程式及遊戲,在最後一個月趕上今年的潮流嗎?完整榜單如下(寫明開發者的是由台灣團隊所開發):

[ Google Play 應用程式榜單 ]

*2020 年度最佳應用程式 (Best App):Nüli —居家與重訓課表

*2020 年度最具娛樂性應用程式 (Best for Fun):食尚玩家(開發者名稱:TVBS 美食佳飲)、HBO GO、PILI(開發者:霹靂國際多媒體)、Boosted:業務 & 品牌影片製作工具

*2020 年度最佳自我提升應用程式 (Best for Personal Growth):Cake - 免費英語會話、HealthBuy- 健康飲食消費指南 (開發者: HealthBuy)、Nüli —居家與重訓課表、格志日記 *2020 年度最佳生活幫手應用程式 (Best Everyday Essentials):好眠 - 專業睡眠監 測和白噪音冥想助眠、ZOOM Cloud Meetings、發票怪獸:每次對獎,都有驚喜(開發者:春樹科技)、Microsoft Office: Word、Excel、PowerPoint 等等

*2020 年度最具潛力應用程式 (Best Hidden Gem):AdDirector: 廣告行 銷影片剪輯製作 (開發者:訊連科技)、Tayasui Sketches、掃了再買-環保消 費的第一步 (開發者:綠色公民行動聯盟)、小豬記帳本 - 理財 最快最簡單 (開發者名稱: Coceany)

*2020 年度最受歡迎應用程式 (Users’ Choice App):食尚玩家、發票怪獸:每次對獎,都有驚喜、Microsoft Office: Word、Excel、PowerPoint 等等

[ Google Play 遊戲榜單]

*2020 年度最佳遊戲 (Best Game):人生畫廊(開發者:751Games)

*2020 年度最佳對戰遊戲 (Best Competitive):奇蹟 MU:跨時代、一拳超人:最強之男、灌籃高手SLAM DUNK、新笑傲江湖 M (開發者: 艾玩天地)、三國群英傳 M (開發者:宇峻奧汀)

*2020 年度最佳獨立製作遊戲 (Best Indie):江南百景圖、人生畫廊

(開發者: 751Games)、Realm of Alters - 策略 卡牌遊戲、實況旅人Subscribe to My Adventure (開發者: 遊戲熵)、Sky 光·遇

*2020 年度最具創新力遊戲 (Best Innovative):最強蝸牛、明日方舟、守望傳說

Guardian Tales、BTS Universe Story、湯姆貓與傑利鼠:玩命追逐

*2020 年度最佳休閒遊戲 (Best Casual):跑跑卡丁車 Rush+ 、動物森友會 口袋露營廣場、Find Out - 尋找隱藏物品、Pokémon Café Mix、Disney 冰雪奇 緣大冒險

*2020 年度最受歡迎遊戲 (Users’ Choice Game ):灌籃高手 SLAM DUNK、跑跑卡丁車 Rush+、 奇蹟 MU:跨時代

