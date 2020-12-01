遠端會議軟體公司Zoom周一提出警告表示，其視訊會議服務市場的免費用戶大幅增加，使公司難以彌補用於維持成長的支出，因此到2021年毛利率都將受到打壓。

雖然第四季財測優於市場預期，但Zoom周一盤後股價仍然下挫5%。隨著居家防疫令而來的遠端工作、上課或社交趨勢帶動視訊會議需求暴增，今年以來該公司股價已經飆漲約6倍。

Zoom雖有自己的數據中心，但仍必須仰賴亞馬遜與甲骨文等外部公司的雲端運算服務，這意味著該公司必須承擔免費用戶的成本，

因第三季免費用戶數暴增，這些高漲的費用使Zoom的毛利率下滑至66.7%，較疫前平均水準80%大幅縮水，亦落後分析師預估的72.1%。

財務長Kelly Steckelberg表示:「我們預計到下一個會計年度，毛利率將與第三財季持平，然後才會開始朝著我們的長期目標利潤改善」。

Zoom表示，自家的視訊會議平台擁有43萬3,700個員工超過10人的客戶，較去年同期成長485%，但與第二季相比僅增加17%，遠不如第二季的季增40%。

Rosenblatt Securities分析師Ryan Koontz表示，企業客戶營收放緩，可能意味著Zoom輸給了那些知名的科技巨頭。思科與微軟在較大型企業市場已經根基穩固，與在小型企業市場相比，Zoom在這個領域迎戰這些巨頭勢必面臨較大的挑戰。

該公司第三財季（截至10/31）營收較前一年同期暴增367%，為7.77億美元，優於分析師預測均值6.94億美元。經調整後每股盈餘為99美分，優於市場預期的76美分。

Zoom預期第四財季營收介於8.06億～8.11億美元，優於市場預估的7.3億美元。該公司並預測第四財季經調整後每股盈餘介於77美分～79美元，超出市場預估的66美分。

(時報資訊)