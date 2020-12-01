疫情持續肆虐下，日本今(2020)年失業率幾乎是逐月走高。人力市場供需狀況，不見明顯改善，而且有惡化趨勢。最新數據指出，日本10月失業率高達3.1%，不僅是今年以來最高，同時也創下將近3年半新高紀錄。

根據日本統計局(Statistics Bureau of Japan)剛公布資料，10月失業率從9月的3%，增加到3.1%，與去(2019)年同期2.4%相比，更是增加0.7個百分點。

10月份單月，有工作的日本人雖增加3萬名，且工作內容集中在不動產方面，使得受薪族總數接近6700萬人，但較去年同期大大減少93萬人。同時，之前大都是從事餐飲或旅館業的丟掉了飯碗，讓10月失業人口更是爆增8萬人，達215萬位之多，也較去年同期狂增51萬名。

細看這份失業率報告，215萬名失業日本人，男性就佔了134萬人，比女性要多出1.65倍。此外，受到疫情衝擊，10月失業日本男性比去年同期要大增近37%，女性失業者也增近21%。總的來說，日本10月15歲到64歲找不到工作者，較去年大增3成，其中以15到24歲年輕人最慘，在失業人口中就佔了5%，較去年增加0.7%。

不過好消息是，日本10月每個就業者可以選擇的工作數目，從9月的1.03微增至1.04，除超乎市場預期外，也創下一年半來新高。

(時報資訊)