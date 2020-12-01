投資人關注脫歐談判協商，歐股周一收跌；但是由於近期新冠疫苗開發，市場寄望於社交管制的鬆綁，讓歐股在11月達到有紀錄以來的最佳月線漲幅表現。

周一泛歐Stoxx 600指數跌3.87點或-0.98%，為389.36點。歐股月線漲約47點或增加近14%。

倫敦FTSE指數跌101點或-1.59%；法國CAC指數跌79點或-1.43%，兩指數領跌泛歐600。

歐盟談判代表於上周末抵達倫敦，與英國代表進行面對面談判，雙方在漁業、經濟公平競爭、解決紛爭方式仍存在非常不同、巨大的差異。

OANDA歐洲分析師Erlam表示，相信會達成交易，但時間快速流逝，令人會懷疑，在市場出現波動前，這種情形還會持續多久。

泛歐600指數月線漲近14%。拜登當選美國總統，知歐派的當選，市場期待美歐貿易關係改善；主要疫苗開發藥廠的試驗數據，亦提振了月線表現，最新有莫德納(Moderna)周一申請美國和歐洲的緊急授權。

法國CAC指數本月漲20%；西班牙IBEX和義大利MIB指數皆上漲約22%；德國DAX和英國藍籌的FTSE皆漲逾12%。

周一歐股的石油和天然氣股跌3.4%，為表現最差的部門。道爾達(Total)和皇家殼牌石油(Shell)皆跌約5%；OPEC+集團本周將開會，決定是否同意延長減產時間，油價因該不確定性而下挫。

荷蘭銀行(ABN Amro)跌8.9%。該銀行宣布2024年前將刪減3000個工作。

德國世創電子材料(Siltronic)漲7.6%。世創宣布，正與台灣的環球晶圓進行37.5億歐元的收購談判。

(時報資訊)