疫苗再傳捷報，打壓周一紐約期金跌至近5個月低點；儘管美元走軟，但因傳出新冠肺炎疫苗最終測試有效率約94%，並有可能在未來幾周後提供施打，提振市場樂觀情緒，投資人紛紛將資金轉向其他風險較高的資產，令期金價格收低，並跌至近5個月低點。

不過聯準會(Fed)主席鮑爾表示，雖然疫苗消息相當正面，不過仍存在生產、配送等不確定因素，因此美國經濟還在受損階段；另外美國總統當選人拜登，確定任命聯準會(Fed)前主席葉倫擔任財政部長，有望進一步採取新的財政刺激政策，如推行更多寬鬆貨幣政策，可能再支撐金價。

周一(11/30)報價，2月黃金跌7.2美元，報每盎司1780.9美元，3月白銀跌0.05美元，報每盎司22.59美元，1月白金漲1.1美元，報每盎司965.9美元，3月鈀金跌33.8美元，報每盎司2405.9美元。(商品行情網)

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