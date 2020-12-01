Vivo今年進軍台灣滿三年，積極的深耕經營也反映在銷售數字上，10月銷售量、銷售額更是同步擠進台灣前五名，銷售數字更是較去年同期成長190%，在實體布局上，Vivo也宣示將在明年六月前完成台六都布局，目標搶攻市佔前三名。

Vivo在台灣市場持續精進，反映在不斷成長的銷售數字上，10月Vivo更創下銷售量第四、銷售額第五佳績，不分型號共售出4萬支手機的好成績，比起去年同期成長190%。

Vivo表示，12月是Vivo正式進軍台灣滿三年周年，除了斥資數百萬推出「vivo AC LIVE秀」等一系列特別企劃之外，也全面布建更完善的銷售據點，今年起已在台北三創、高雄夢時代和台中一中設置體驗店，12月也將在台南增設新門市，陸續明年六月前完成台六都完成布局，目標搶攻市佔前三名。

針對深耕台灣三年，Vivo也特別推出一系列三周年活動，包括邀請金鐘獎節目製作人梁庭豪操刀，趣味復刻十多年前的本土經典綜藝節目，本次首發的《vivo YT搜查線》，更是甫上線三天立即累積近200萬觀看人數。

(時報資訊)