《商情》競爭油品走軟 拖累馬來西亞棕櫚油收低 11:252020/12/01 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 競爭油品走軟，拖累周一馬來西亞棕櫚油收低；因傳出大馬棕櫚油免稅計畫將於12月底終止，該政府並沒有任何計畫來延長期限，再加上大連與芝加哥豆油走軟，且11月份棕櫚油出口數據疲弱，因此拖累馬來西亞棕櫚油價格收低，不過因大馬棕櫚油產地受疫情影響減少產量，而限制跌幅。 終場2月棕櫚油期貨下跌27馬幣，或約0.8％，至每噸3,295馬幣；大連期交所豆油下跌0.3％，棕櫚油下跌1.6％；芝加哥期交所豆油下跌1.3%。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #走軟 #馬來西亞 #收低 #豆油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》經濟數據亮眼 KOSPI上漲動力添柴 11:412020/12/01 財經 《日股》多頭整隊再攻 日經晨大漲近400點 11:252020/12/01 財經 《國際經濟》疫情籠罩 日企連2季資本支出雙位數縮水 11:252020/12/01 財經 《半導體》訂單需求續旺 欣銓Q4營運看俏 11:252020/12/01 財經 《商情》疫苗再傳捷報 打壓紐約期金跌至近5個月低點 11:252020/12/01 財經 《盤中解析》衝高顛簸 雙線不穩 11:252020/12/01 財經 熱門股－凌巨 需求增溫價量齊揚 04:102020/12/01 證券．權證 低利持續 亞高收後市看旺 04:102020/12/01 投資理財 《晨間解盤》3日不回5日線 恐下探20日線支撐(日盛投顧提供) 09:372020/12/01 財經 日職》羅德想留陳偉殷 阪神也有意爭取 10:522020/12/01 體育 財經熱門新聞 經濟危機金正恩出招 已接種陸製疫苗 - 財經 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 台英合作抗疫 蔡英文感謝唐凱琳支持 - 財經 - 工商 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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