競爭油品走軟，拖累周一馬來西亞棕櫚油收低；因傳出大馬棕櫚油免稅計畫將於12月底終止，該政府並沒有任何計畫來延長期限，再加上大連與芝加哥豆油走軟，且11月份棕櫚油出口數據疲弱，因此拖累馬來西亞棕櫚油價格收低，不過因大馬棕櫚油產地受疫情影響減少產量，而限制跌幅。

終場2月棕櫚油期貨下跌27馬幣，或約0.8％，至每噸3,295馬幣；大連期交所豆油下跌0.3％，棕櫚油下跌1.6％；芝加哥期交所豆油下跌1.3%。(商品行情網)

(時報資訊)