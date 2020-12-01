台灣精銳(4583)今天以280元參考價登錄興櫃，開盤衝高到370元，一度超越綠界科技(6763)，成為興櫃股后，盤中約在320元附近。

台灣精銳成立於民國88年，主要從事精密型行星式減速機及齒排(條)等機械傳動零組件研發、製造及銷售，具備完整產品線及製造能力，在全球29國擁有35家代理經銷商通路，與亞德客-KY、上銀同屬自動化產業，終端產業應用廣泛，遍佈所有工業自動化市場，包括自動化設備、工具機及工業用機器人。

該公司2017年以來營運表現強勁，2017年到2019年營收分別為30.56億元、34.81億元及29.3億元，毛利率46.47％、47.88％及50.45％，稅後淨利7.39億元、9.08億元及7.35億元，每股盈餘10.14元、12.45元及10.08元。今年上半年產品比重方面，減速機占比77％、齒排占比6％、客房10.5％，其他含機械手臂6％。受疫情影響，今年飯店影響較大，減速機本業齒輪齒排維持不錯水準，前3季營收20.35億元，稅後淨利4.4億元，每股盈餘6.04元。

台灣精銳持股日月千禧酒店100％股權，跨業經營五星級飯店主要台中是工具機跟機械產業聚落，面臨很多國外客戶及中科有國外技師進駐，但台中欠缺非常高檔次商務型酒店，因此入主酒店，提升公司形象。今年上半年因疫情影響出現虧損，不過，國旅大爆發，目前營運已經止跌回升。

公司明年3月進駐中科后里三廠，目前正申請使用執照，今年底完成後，明年投產，第一步先進部分機台，預估至少增加30％產能。

由於工業4.0浪潮持續，智慧製造不僅只讓生產設備聯網化，協作設備的溝通效能，以及整體自動化器械的船動效率、精準定位、出力功率等，更是實現智慧製造的關鍵因素。隨著2019年5G步入商轉，增加全球智慧製造市場規模，而生產都需要工作母機（工具機），對於減速機、齒排(條)等機械傳動零組件都相當依賴，加上因應複雜的工藝製程，公司精密型減速機仍有相當大成長空間。

(時報資訊)