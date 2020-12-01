鴻海(2317)研究院將在12日於三創生活園區舉辦首屆「台灣量子科技共識論壇」，共規畫通用量子電腦及硬體、量子啟發式機器及計算、量子電腦產業發展策略、量子教育、量子演算法與應用、與科學家對話6大子論壇，預計將有超過300位海內外學者專家共襄盛舉。

鴻海研究院表示，此次共識論壇秉持「量子共識，凝聚台灣」精神，為全台首次大規模、匯集產官學面向的量子計算領域論壇，希望藉此整合各界資源及產官學界專業知識，建構聚集人才的基地，進而讓台灣成為國際學術與業界交流中樞。

鴻海6月中宣布正式成立「鴻海研究院」，作為集團未來3～7年前瞻核心技術研發單位。在10月中舉行的首屆鴻海科技日（HHTD20），鴻海研究院除揭櫫10大專案計畫時，集團董事長暨研究院院長劉揚偉亦已預告，將於12月舉辦首屆量子科技共識論壇。

劉揚偉表示，鴻海希望透過持續投入資源，加速技術發展與聚焦，扎下未來發展3大關鍵技術根基、結出3大未來產業的果。他認為，過去台灣抓住半導體興起先機，使其在全球半導體產業占有一席之地，現在也要掌握量子科技起飛契機，為台灣經濟做出貢獻。

鴻海研究院諮詢委員張慶瑞指出，研究院11月已舉辦5場預備會議，針對量子計算軟硬體應用、教育及策略，與國內外專家共同腦力激盪，得到許多發展相關的良好建議，12日將攜手凝聚出最適合台灣現有基礎、能持續發揚後矽產業的量子科技方向。

鴻海研究院亦宣布，將邀請澳洲雪梨科技大學教授謝明修出任量子運算研究所所長。謝明修表示，過去仰賴電晶體的傳統電腦，計算能力面對大數據、高複雜性問題顯得左支右絀，量子計算的潛力隨著超過半世紀的研究發展，將逐漸嶄露頭角。

謝明修指出，期待透過此次共識論壇的舉辦，讓鴻海能以拋磚引玉方式，串起產官學界三角關係，為台灣在傳統半導體取得世界級領先地位的同時，亦能成功轉型升級，對未來科技做出更多貢獻。

量子計算研究所目前已啟動與台大物理系Q-Hub實驗室的合作計畫，並與中原大學合作成立專門學程，相關領域工程師已陸續加入。未來透過產學合作，將集結全台灣60位程式高手腦力激盪，挑戰對量子計算的想像。

此次共識論壇由鴻海研究院與台灣量子電腦與資訊科技協會共同主辦，協辦單位包括資策會、台大IBM量子電腦中心、三創育成基金會、商研院、善科教育基金會、教育部教學實驗研究辦公室、光電科技工業協進會，台灣半導體產業協會，台灣光電半導體產業協會等。

(時報資訊)