國發會日前預估，2026年勞保年金將破產，有人開始擔憂勞退也即將破產，勞保局解釋，事實上每月薪資中，老闆幫你支付薪資6％的錢，是存在「勞退金」，它不僅不會破產，還可以自己額外提撥6％的薪資到勞退帳戶中，退休後將可領到多一倍的退休金。此外，許多人不知道，勞退帳戶裡的退休金還可以年年領分紅，收益比銀行定存更好。

中天新聞 新制勞退基金大賺 最高領110萬元

勞保局人員解釋，目前有破產危機的是勞保基金，不是雇主提撥的勞退金，兩者制度不同；勞保老年年金是「活到老、領到老」，勞退金則是「可領到平均餘命屆滿為止」，現在老年年金有財務問題，勞退則沒有破產危機。

《經濟日報》日前報導，一名60多歲的婦人退休後領出她30多萬的勞保年金，但勞退金卻遲遲不肯領出來，勞保局三催四請後才知道，原來她是為了勞退帳戶裡的退休金可以年年領分紅，而且收益比銀行定存好；有些高薪勞工甚至因為勞退金的分紅制度，領到數十萬元的分紅。

至於「自提6％」是指除了公司依照個人薪資的6％繳納勞退基金外，自己也可以申請提撥薪資的6％到勞退帳戶，等於一個月存薪資的12％到帳戶。依照勞工個人退休金試算表，以月薪資4萬為例，未來薪資平均成長率3％，工作30年後退休，個人退休金投資報酬率3％，若只由公司提撥6％到勞退帳戶裡，退休時約可拿到132萬，若平均餘命20年，每月大概可以領到7200元；若是再加上自提6％，同樣條件下，在退休時約可拿到263萬，每月可領14500元，等於多了一倍。

此外，只要擁有勞退帳戶，就能領取國家分紅，勞保局在每年3月會將勞退基金前一年的投資收益，分配到所有的勞工帳戶裡，帳戶裡面的錢越多，分配到的分紅也越多。根據《TVBS》報導，勞工新制專戶今年大賺1948.6億元，若收益數能一直維持高檔，明年平均每位勞工可分配到將近2.8萬元的分紅。但勞退帳戶裡的錢必須達到退休年齡60歲後才能領出。

(中時新聞網)