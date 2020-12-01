標普道瓊指數公司周一宣布，雖然特斯拉市值超過5,000億美元，但該檔股票將一次全部納入標普500指數，而非先前考慮為了緩解如此大型的公司加入所造成的影響，而採分階段進行。

受此激勵，周一特斯拉盤後股價上揚逾4%。

標普道瓊指數公司表示，該股票將在12月21日開盤之前，以其全部流通量調整市值（float-adjusted market capitalization） 納入。該電動車製造商在納入後，將成為標普500指數成分股中最大的公司。根據新聞發布，特斯拉將取代的公司，將於12月11日公布。

標普道瓊指數公司在11月稍早前宣布特斯拉將納入標普500指數，當時該指數公司考慮在12月21日開盤之前，特斯拉應該一步到位納入，亦或分兩批於12月14日與12月21日納入。

標普道瓊指數公司表示，在這個決定中，公司將收到的廣泛回應與其他因素納入考量，例如特斯拉預期的流動性，以及市場在當日消化巨大交易量的能力等。特斯拉納入標普500指數當天將碰巧遇到股票期權、股票期貨等其他金融工具到期，當天衝高的交易量應該有助於特斯拉順利納入。

(時報資訊)