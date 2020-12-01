觀望氣氛濃，周一美國原油期貨跌近0.5%；據了解，石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟(OPEC+)尚未於初步的減產會議中達成共識；消息人士透露，OPEC+正考慮將現行的減產措施延長至明年第1季，此舉獲得沙烏地阿拉伯和其他主要產油國的支持，卻遭逢阿拉伯聯合大公國和哈薩克的反對，導致油市微跌作收。

分析師表示，今年受新冠疫情影響，原油需求下降近1000萬桶/日，但2021年預計需求可成長逾600萬桶/日，因此OPEC與OPEC+所面臨的決策將顯得更為棘手，市場則持續觀望OPEC+後續的會議結果，其中美國原油跌幅0.4%，倫敦原油跌幅0.6%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨下跌0.19美元，報每桶45.34美元；1月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.37美元；1月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.24美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.3美元，報每桶47.88美元。(商品行情網)

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