1.華邦電(2344)：高層近2月加碼持股，營運後市添想像，今早股價一度漲至18.8元、漲幅2.7%。

2.聯電(2303)：高盛給予54.5元買進目標價，不理昨外資賣超56376張，今早股價仍漲逾1%，守穩40關。

3.第一銅(2009)：列注意股公布10月每股純益0.02元，惟銅價漲逾7年新高，仍激勵今早股價跳空漲停，成交量快速突破三萬大張。

4.統一超(2912)：昨噴量拉出一根長黑棒，失守各短均，今早多頭反撲，開高彈升近4%。

5.再生-KY(1337)：受原物料上漲利多激勵，早盤衝上9.74元漲停。

6.泰豐(2102)：輪胎漲聲再起，大廠明年展望更樂觀，股價翻紅上漲逾2%。

7.新天地(8940)：尾牙、婚慶、過年等餐飲旺季，外資連2日敲進，晨盤跳空飆上14.4元漲停。

8.榮運(2607)：租櫃業務大爆發，外資再度轉買超，早盤高漲逾3%，登波段新高價。

9.朋程(8255)：卡位能源車市，明年放量出貨，早盤攻上漲停。

10.直得(1597)：5G、半導體需求明顯，營運轉好，早盤漲逾3%。

11.台火(9902)：資金青睞中低價股，早盤小漲。

12.中興電(1513)：納入MSCI全球小型指數成分股，惟早盤不敵賣壓而翻黑。

13.金益鼎(8390)：三大法人昨賣超縮幅，早盤多頭匯聚、亮燈漲停。

14.兆豐金(2886)：穆迪調升長期信評，激勵早盤漲近2%。

15.凱美(2375)：本業獲利走高，Q4表現估優於去年同期，外資、投信齊偏多，推升股價突破70元，續創2年多新高價。

16.華新科(2492)：收購日本(又又)信電機劍指LTCC，市場認可，成功重返200元大關。

17.貿聯-KY(3665)：車用比重提升營運再添柴火，股價持穩250元高檔，上漲逾1%。

18.中工(2515)：資產題材熱，買盤進場點火，早盤一度攻高2%。

19.統一(1216)：Q4旺季、股價便宜，早盤未再破底，反彈1%拚站回5日線。

20.光耀(3666)：前10月獲利創6年新高，獲外資連11買，激勵連拉3根漲停，改寫天價78.3元。

21.環球晶(6488)：併世創後，全球矽晶圓市占坐二望一，連飆2根漲停慶賀，衝上2年半高價。

22.中美晶(5483)：環球晶擬併世創，母憑子貴，昨獲三大法人聯手買超3551張相挺，早盤放量衝高5%，攀上150元及逾2年半高。

23.彩晶(6116)：Q4毛利率拚破40％，昨獲外資及自營商聯手買超4.4萬張，晨盤揚升4%，登波段高。

24.友達(2409)：黑五網購概念股夯，吸引法人追捧，晨盤急拉大漲6%，寫波段高價。

25.台塑化(6505)：前11月獲利翻正，Q4稅前盈餘有機會再賺進百億元，早盤反彈逾2%，站穩月線。

26.元太(8069)：結盟亞世光電，擴電子紙市場，今放量彈升3%，收復五日線。

(時報資訊)