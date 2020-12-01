智易(3596)營運自下半年已經出現回溫跡象，展望2021年，全球今年因為疫情遞延的5G商機將陸續反映，智易營運成長可正面樂觀看待。

智易第三季營收95.52億元，季增加20.2%、年增加23.9%，主要是因為客戶需求明顯轉強，許多大型標案量產出貨，加上去年同期是電信商標案空窗期，基期較低，且受惠營收達經濟規模、產品組合轉佳及歐元走強等因素，毛利率15.3%，季增1.2個百分點，單季稅後淨利5.74億元，季增加63.7%、年增加70.3%，單季每股獲利2.8元，獲利強勁成長。

現階段因為歐美疫情反覆，持續帶動居家辦公、遠距教學等連網設備需求持續強勁，但因上游晶圓緊張，導致晶片組等零組件交期延長且供應較為吃緊，部分訂單恐遞延至明年第一季出貨，故法人預估，智易第四季營收與第三季表現持平，至於2020年全年，因產品組合轉佳、越南廠生產效率提升，加上下半年起訂單明顯回溫，預估全年毛利率將會上升，有利於獲利，全年每股獲利可望站上8元大關。

展望2021年，智易在5G領域上布局將持續浮現，目前5G部分產品已打入部分運營商，5G CPE於2021年出貨量確定成長，加上持續開發5G小型基地台等5G相關應用，因歐美電信商大型標案陸續開始出貨且多數將延續至2021年，故智易明年營運有機會持續成長，惟須留意零組件供應狀況。

(時報資訊)