美股昨夜回落，但亞股走高，台股繼昨日噴出近4千億元大量收黑後，今早多頭回神，集中市場開13810.55點、上漲87.66點，店頭市場開177.92點、上漲1.30點，隨後在晶圓雙雄、面板雙虎分別引領半導體、光電族群上攻，加上比特幣等概念族群助攻之下，大盤漲點快速拉高至13859.82點，惟航運、鋼鐵等傳產類股回軟，鈍化多頭上攻氣勢，加上欣興(3037)、南電(8046)等載板股調節賣壓湧現，拖累大盤漲點縮減至50點左右，5日線、10日線還站不穩。分析師指出，早盤期貨表現強於現貨，台股回歸基本面，目前量能維持高檔水準，在創高後難免有所震盪，年底作帳行情，再加上外資長假即將來臨，中小型股較有表現空間。

在盤面表現方面，環球晶(6488)出手收購Siltronic利多續燒，613元漲停雖一度打開，但仍續居高檔；黃金概念股中的金益鼎(8390)、佳龍(9955)皆衝上漲停價；電動車零組件族群人氣旺盛，怡利電(2497)、朋程(8255)攜手衝漲停後打開，漲幅維持8%以上、胡連(6279)也大漲；晶豪科(3006)漲幅在5%以上；第一銅(2009)挾著銅價漲逾7年新高，漲停雖未鎖住，但仍在7%附近，開盤1小時左右，成交量超過3萬大張。

分析師表示，本波自低點12480點上漲至高點13969點，累計漲幅約11.9%，目前指數逼近14000點，短線上若能持穩在13500點之上，強勢不變。不過，外資長假在即，預期12月買超量預期將不如11月，現在外資期貨多單一直在2萬口以下，操作不宜追高。

(時報資訊)