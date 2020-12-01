國際貨幣基金(IMF)在最新報告指出，歐洲央行(ECB)官員應該考慮到所有選項，包括再次降息，以回應惡化的經濟前景。

IMF警告，除非疫情顯著地改善，否則第一季的復甦將會比IMF數周前的預測更為疲弱。此亦指出，銀行的派息和股票回購行動應該停止，直到完全的復甦出現。

IMF在歐元區19國年度經濟評估報告中指出，額外的刺激是需要的，以持續地增加通膨；擴大資產購買為首要第一步；並應考慮一些選擇，包括放鬆對銀行超低貸款的條件，或調低存款利率。

外界預估歐洲央行主席拉加德(Lagarde)將在12月10日會議中擴大其1.35兆歐元的資產購買計畫，並提供更多廉價的貸款；但是歐洲央行至今仍無顯示出降息的意願，認為此舉將造成銀行部門的損害。

IMF補充，如果疫情較目前預期得更為惡化，可能就需要更多政策寬鬆，包括對非金融企業的直接支援。

IMF並警告，歐洲復甦基金的延後推出，將阻礙復甦，高失業率將導致恐慌，減弱該區域成長潛力。

IMF還表態支持，在一段期間高於通膨目標，以補償目前低於標準的物價壓力。

歐洲央行目前正審視其貨幣政策，包括對通膨接近但低於2%的長期目標承諾。

(時報資訊)