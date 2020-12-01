疫情發展一日千里，撲朔迷離下，使得日本企業不敢投資。根據日本財務省(Ministry of Finance)統計，第3季資本支出年減10.6%，加上第2季已年減11.3%，使得企業投資額連兩季都出現減少現象。

事實上，從去(2019)年第4季，企業對未來前景就不太樂觀，當時投資額就已年減3.5%。到了今年第1季，資本支出雖有微增至0.1%。隨著疫情時好時壞，對未來景氣看不清，日本企業也漸漸保守。4月到9月這大半年日企投資縮手下，資本支出才會出現第2季年減11.3%，第3季也年減10.6%。

不過，經季節性調整後，7到9月的企業資本支出較上季相比，減少幅度已縮至1.2%，比第2季狂減7.1%要來得好。由於企業資本支出數據，攸關經濟成長率(GDP)修正後表現，故顯格外重要。目前預定要在8日公布的日本第3季經濟成長修正率，目前初值為21.4%季增年率。

民間企業投資額連兩季走跌，粉碎了日本政府原本還寄望民間企業能增加投資額，景氣得以復甦的美夢。

細項來看，日本企業第3季營收年減11.5%。這也是資本支出連5季都出現走跌現象。故分析師預測，至2021年3月底財年，日本經濟成長可能會衰退5.6%，顯得景氣復甦之路遙遙無期。故日本政府也希望，另輪高達20至30兆日圓的疫情補貼專案能儘早推出，藉以挽救民間企業信心。

(時報資訊)