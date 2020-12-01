亞泰金屬(6727)今天以每股52.8元掛牌上櫃，以66.2元開出，漲幅25.4％。由於近年受益於5G的發展，帶動CCL市場需求持續成長，各大CCL廠先後投入擴廠計畫，因此亞泰金屬業績未受新冠肺炎疫情影響，營運持續成長。

亞泰金屬主要從事高精密軟性材料捲對捲(R2R)塗佈設備開發、設計、製造、安裝及售後服務，目前主要產品為CCL專用含浸設備及各式水平塗佈貼合設備，產品用於生產「高階材料」高端製程設備，包括銅箔基板CCL、5G基板與航太碳纖複合材等，客戶主要為上游精密材料產業，包含印刷電路板上游材料銅箔基板CCL廠商，銅箔基板為生產印刷電路板關鍵基礎材料。

該公司在塗佈及貼合技術可發展的設備相當多元，結合不同的複合材料就可運用在不同領域，如碳纖維複合材料設備能夠應用在汽車及航太工業產業上。亞泰金屬目前積極投入碳纖維複合材料設備開發與市場拓展，並已陸續取得客戶訂單。目前亞泰金屬營收8成來自CCL相關設備 未來擴充產能後將積極拓展更多元水平塗佈設備市場。

亞泰金屬前3季營收6.85億元，年成長20％，上半年每股獲利2.55元，法人估，亞泰金屬今年本業獲利將優於去年表現。

(時報資訊)