美國通用汽車與電動車新創公司Nikola周一宣布一份重新敲定、而規模變小的合作協議，雖然在燃料電池上的合作維持不變，但將取消通用入股Nikola的計畫，並撤銷通用製造Nikola電動皮卡「Badger」的計畫。

受此消息打擊，Nikola周一股價崩跌26.9%，收在20.41美元，盤中一度暴跌27.8%。分析師表示，12月1日周二到期的新股上市禁售令，也為Nikola股價帶來壓力。

通用汽車股價收跌2.7%，報43.84美元。

兩家公司表示，新敲定的協議是一項無約束力的備忘錄，並將於2021年年底到期。這項備忘錄仍將取決於後續談判與最終確定的協議。

今年9月，兩家汽車製造商宣布達成20億美元協議，透過該協議，通用將取得11%的Nikola股份，條件是提供該新創公司電池與燃料電池技術，並生產Nikola的「Badger」品牌皮卡。

這個合作案最初被認為對通用是一筆「不會虧」的交易，但在大空頭Hindenburg Research指控Nikola及其創始人米爾頓（Trevor Milton）造假後，使這場交易協商變得複雜而困難。米爾頓隨即於9月21日辭去Nikola執行董事長的職務。

Wedbush分析師Dan Ives形容新協議是一個「不錯的供應合作關係」，但對Nikola而言絕非「改變遊戲規則」的協議。他在周一出具的投資報告中表示，通用以合作夥伴之姿簽署協議是正面的，但最終將不持有Nikola所有權/股權，以及數十億美元潛在研發經費現在已不在考慮之列，將對Nikola的傳奇故事造成重大打擊。

(時報資訊)