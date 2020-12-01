預期明年記憶體業景氣復甦，南亞科(2408)在法人買超下帶動股價續揚，今早包括旺宏(2337)、華邦電(2344)等股價仍向上走高，下游模組廠威剛(3260)亦帶量上攻。

法人持續買超記憶體族群，周一外資買超南亞科3979張，買超旺宏3831張，惟外資周一賣超華邦電17048張。

近期外資提前卡位補漲行情、加碼記憶體股，對南亞科持續買超。美系外資日前表示，近期國際資金加碼全球記憶體股，除了南亞科等台廠，三星、海力士和美光也強漲。目前DRAM報價尚未止跌，但預期明年第1季止跌，熱錢應是搶先卡位補漲和景氣行情。

明年記憶體業景氣看好；力積電(6770)及記憶體品牌威剛均看好明年產業復甦。

力積電預期明年晶圓代工產能持續不足，並預期明年記憶體業接棒。

力積電董事長黃崇仁表示，晶圓代工目前產能不足，被客戶追產能；預計明年下半年百業再興，配合5G、AI需求，明年下半年，晶圓代工及記憶體需求都很強勁，明年換成記憶體被客戶追產能。

記憶體品牌威剛董事長陳立白表示，對明年DRAM市場需求並不擔心，預期明年上半年供需平衡，並看好明年下半年明顯轉好，市況可能稍微產能吃緊。

威剛董事長陳立白指出，明年在5G、AI、IOT帶動，以及今年受到疫情影響的車用等遞延需求；預計今年半導體業漲價潮，明年可望由記憶體業接棒。預期明年上半年DRAM供需平衡，並對明年下半年景氣樂觀，預計明年下半年明顯轉好，可能稍微產能吃緊。

(時報資訊)