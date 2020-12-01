趕在資訊月之前，PC品牌雙A(acer、ASUS)相繼推出搭載第11代Intel Core處理器系列的輕薄產品，雙A積極鋪貨搶攻即將到來的雙12購物節。

雙A今年受惠於遠距商機，都繳出亮麗成積。宏碁(2353)第3季單季稅後純益達22.84億元，季增91.22%、年增94.17%，每股純益0.76元，為2011年第1季以來、近十年單季新高，累計前3季每股純益達1.34元，已賺贏去年全年。

華碩(2357)第三季也交出亮眼成績，華碩第三季單季稅後純益達105.08億元，季增97.7%、年增86.54%，EPS為14.1元，創下單季歷史新高紀錄，累計前3季每股賺22.5元，也創下歷年同期新高，並賺贏去年全年。華碩第3季因受惠疫情商機持續帶動市場需求，單季PC出貨總量年增幅達45％，電競產品出貨量及營收年增率更大幅超過80％。

迎接雙12商機，宏碁新款輕薄筆電全線到位，包含Swift 5、Swift 3及Aspire 5，兼具時尚、輕薄及長效電力特色，超過十款供選擇。其中Swift 5(SF514-55TA)搭載最新第11代Intel Core i5/i7處理器，經過Intel Evo平台認證休眠喚醒時間小於1秒、可提供17小時電池續航力、充電30分鐘即可享有4小時以上的電池續航力，具有抗菌解決方案，內建Intel Iris X顯示晶片，推出搭載i7版本具備16GB RAM及512BG SSD儲存；i5版本具備8GB RAM及512GB SSD儲存。

華碩第11代Intel Core處理器筆電ASUS ZenBook Flip S (UX371)，為華碩旗下首款取得Intel Evo平台設計驗證的筆記型電腦，輕薄僅13.9 mm、1.2 kg，通過PANTONE認證的4K UHD OLED NanoEdge準確色彩觸控螢幕具備100% DCI-P3廣色域，並通過VESA DisplayHDR 500 True Black認證，可呈現深邃的黑色與優異的對比度，同時還獲得德國萊茵(TUV Rheinland)護眼認證；此外，ZenBook Flip S亦支援具備4096階壓力感應的全新ASUS Pen主動式觸控筆，將提供使用者更直覺的輸入方式。

(時報資訊)