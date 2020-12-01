債券天王丹法斯坐鎮的盧米斯賽勒斯資產管理公司，其總經團隊對明年經濟提出「一高二低」的看法：高成長、低通膨、美元價格走低；且股票多頭氣勢未熄，明年表現值得期待。

盧米斯賽勒斯總經團隊最新總經報告，強調由於美國政府財政、貨幣政策的支持，逐漸升高的消費需求，以在疫苗配發後將滋生的經濟成長動能，對明年經濟看法樂觀。重要的是，團隊不認為復甦之旅將一路平坦，全球主要國家肺炎新增病例急速增加，以及財政政策力道的萎縮，都可能使近幾月的成長步調減緩。但以下4項經濟數據使盧米斯賽勒斯正向看待復甦前景。

首先，美國整體消費數據樣態健康，且家戶存款比疫情爆發前高出1.25兆美元；其次，房地產從今年春季的低點強勢復甦，不只需求強勁，且處於歷史低點的房貸利率導致新建案、中古屋如雨後春筍冒出，房價持續上漲；其三，許多製造商開始重建庫存水位；最後，即使中小企業也受惠於紓困政策撐了下來，中小企業的信心及招聘意願已經從今年低谷急遽恢復。

整體來說，上述因素將為疫後經濟創造有力的成長引擎。如果社交隔離於明年春季末期結束，盧米斯賽勒斯認為全球經濟成長率將於明年底或2022年初回到2019年第4季的巔峰水準。

有效的財政刺激對於經濟復甦至關重要，但美國政府極端的兩黨政爭或許會限制、或阻止年底前出現任何財政刺激方案。盧米斯賽勒斯認為財政刺激比較有可能於明年第一季出台。如果共和黨控制參院，財政刺激預算大約落在1.5兆美元左右。

美國企業盈餘於第三季持續超越市場預期。盧米斯賽勒斯相信2021年的企業營利成長將穩定邁向2019年的巔峰，有機會獲得超過20%的成長。

最後，美元近幾月都維持區間震盪，隨著投資者對於風險接受度越來越高，將資產移轉海外，盧米斯賽勒斯預期美元最終會跌出這個範疇而趨於走貶。

(時報資訊)