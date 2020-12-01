英國阿卡迪亞集團(Arcadia)周一表示，已經進入破產接管，為一種破產形式，此為英國自疫情爆發以來最大的零售商破產案之一。

阿卡迪亞包括旗下知名服飾品牌連鎖店Topshop，其他時裝品牌還包括Topman、Dorothy Perkins、Wallis、Miss Selfridge、Evans、Burton、Outfit。

德勤已經被指定為管理人。阿卡迪亞在英國有444家商店，22家海外商店，員工約1.3萬人。公司表示，在接管情形下公司將繼續營運，並無裁員計畫。

據報導，阿卡迪亞曾試圖尋求3000萬英鎊的求生繩。上周五，阿卡迪亞表示，疫情已經對其業務造成「實質性的影響」。近幾年，該集團與線上集團相抗衡，但是病毒卻讓該集團的實體店面放大了該缺點。

阿卡迪亞表示，病毒已加速造成商店街的滅亡。根據Springboard數據顯示，在英國11月的全國封鎖中，非必要商店的關閉，英國商業區域的行人流量較去年同期減少了60%。

另一方面，自二月疫情以來，英國線上零售成長了45%，但是在包括線上和線下服飾銷售上減少了14%。

(時報資訊)