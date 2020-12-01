IC測試廠欣銓(3264)受惠各類測試訂單需求暢旺，2020年第三季獲利改寫歷史次高，10月營收連9月「雙升」、連4月改寫新高紀錄。在5G相關應用需求暢旺、車用市場需求回溫帶動下，下半年營運動能持續看俏，法人看好第四季營運可望續揚創高。

欣銓11月以來股價震盪向上，11月24日觸及38.6元的近26月高點，近日略見修正、於36～38元區間高檔震盪。今（1）日股價開高後震盪走揚，最高上漲1.74％至38元，位居封測族群漲勢前段班。三大法人近期偏空操作，上周調節賣超941張、昨日續賣超145張。

欣銓第三季合併營收創25.24億元新高，季增10.95％、年增17.18％，本業獲利維持高檔水準。惟受業外轉虧、所得稅費用大增影響，稅後淨利4.55億元，季減0.17％、仍年增30.28％，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）0.97元，持平第二季創下的14年高點。

累計欣銓前三季合併營收68.78億元、年增16.41％，續創同期新高，毛利率34.27％、營益率22.31％，雙創近10年同期高點。配合業外轉虧為盈，稅後淨利12.33億元、年增達55.65％，每股盈餘2.62元，雙創同期新高。

欣銓10月自結合併營收達9.02億元，月增4.33％、年增達25.99％，連4月改寫歷史新高。累計前10月合併營收77.8億元、年增17.45％，續望同期新高。由於訂單能見度維持穩健，公司先前預期下半年營運可望維持穩健成長。

欣銓指出，新冠肺炎疫情帶動在家工作需求，5G基地台等前置建設需求顯現，帶動射頻、網通、儲存及PC等測試需求增加，使今年營運成長動能暢旺。投顧法人認為，受惠5G及射頻（RF）、網路通訊、記憶體、微控制器等測試訂單湧現，欣銓第四季營運有望續揚創高。

(時報資訊)