日經開高191點後，多頭帶領下指數越走越高，早盤中曾大漲394點，達26827.47點。日經225指數早盤幾乎收在最高點為26824.46點，上漲390.84點，漲幅1.48%。東證股價指數早盤暫收1770.07點，上漲15.15點，漲幅0.86%。

獲利了結下，上(30)日的日經指數在過去5個交易日以來首次下跌。不過早盤日經多頭再次發動攻勢，雖然10月失業率3.1%創近3年半新高，外加第3季企業資本支出連兩季減少，但11月Jibun銀行製造業採購經理人指數(PMI)的終值卻有好消息傳出。

經修正後的11月製造業PMI達49，較初值48.3為多外，也較上(10)月終值48.7增加。雖然11月日本製造業PMI爬到15個月來最高值，顯示業者對未來景氣沒這麼悲觀。不過，日本輸出項目與新訂單數值已連23個月走低，外界也擔心各國政府重新公布鎖國政策，屆時勢必影響日本出口訂單。

但分析師認為，大概有三分之一受訪經理人對來年還是採取較樂觀態度，甚至看的到景氣復甦。專業調研機構IHS Markit也預估至2021年，工業生產值可成長7.3%，這也為投資市場注入一劑強心針。

早盤中，強勢族群包括古河電氣工業株式會社(The Furukawa Electric)漲6.77%，半導體業者勝高(SUMCO)漲8.18%，以及軟體開發業者橫河電機(Yokogawa Electric)漲5.64%。

不過，分析師提醒，日經指數11月累計漲點已高達3456.49點，躍身為歷史第3高，僅次於1990年10月的4210點，以及1990年5月的3546點。

(時報資訊)