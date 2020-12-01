美股消息面：

1.周一國際油價下跌，但在疫苖的消息帶動下，11月仍創下半年來最大單月漲幅。周一紐約1月期油收跌19美分或0.4%，為每桶45.34美元。倫敦布蘭特1月期油收跌59美分或1.2%，為每桶47.59美元，該合約於周一期滿。交易較活躍的布蘭特2月期油收跌37美分，為每桶47.88美元。紐約期油與布蘭特期油11月分別上漲27%與28%，雙雙創下5月來最佳單月表現。

2.美股漲多回吐，以及最新公布的美國經濟數據疲弱，在避險需求升高下，周一美元兩年半低點反彈，紐約尾盤ICE美元指數上揚0.2%，報91.89。不過，11月美元仍累計下跌2.3%，創下7月以來最大單月跌幅。美國芝加哥10月採購經理人指數（PMI）跌至58.2。

3.新冠肺炎疫苗研發的好消息使避險情緒降溫，周一紐約期金收市跌7.2美元或0.4%，為每盎斯1780.9美元，盤中最低跌至1767.4美元，創下6月19日以來新低。該期金11月累計跌112.5美元或5.9%，創下2016年11月以來最大單月跌幅。與8月初觸及的歷史高點2090美元相比，該期金已經下跌300美元，跌幅達15%。

(時報資訊)