台東60歲單身婦女日前透過網路結識了自稱華航機師的香港男子，男子表示寄了價值百萬美金的禮物給婦人。(保七總隊提供／蔡旻妤台東傳真)

詐騙集團盜用網路照片，一邊假扮華航機師、一邊假扮貨運公司，分飾兩角來進行詐騙。(保七總隊提供／蔡旻妤台東傳真)

詐騙集團盜用網路照片，一邊假扮華航機師、一邊假扮貨運公司，分飾兩角來進行詐騙。(保七總隊提供／蔡旻妤台東傳真)

台東60歲單身婦女日前透過網路結識了自稱華航機師的香港男子，男子表示寄了價值百萬美金的禮物，婦人必須匯款新台幣8萬餘元的運費才可領取。婦人日前至銀行準備匯款時，被行員察覺有異，便通報員警，所幸及時阻止了這場騙局。

警政署保七總隊第一大隊表示，台東市60歲林姓單身婦女掉進了詐騙集團網路交友陷阱，詐騙集團盜用網路照片，一邊假扮香港華航機師、一邊假扮貨運公司，分飾兩角來詐騙婦人。

男子自稱是專門訓練華航機師的飛行教官，因為深愛著婦人，所以從國外寄了一個禮物，價值百萬美金，要給婦人當見面禮。但禮物因故卡在海關，必須再繳交新台幣8萬9500元的運費再才放行。

保七總隊表示，婦人對此深信不疑；詐騙集團還製作假的貨運證明及包裹照片來取信於婦人。婦人在11月26日至台銀台東分行辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起櫃檯行員的注意，並通報派駐台銀的保七員警彭成瑜、蔡德明上前關心瞭解。

經員警與臺銀人員不斷勸說，婦人才恍然大悟這是一場騙局，她十分感謝員警與台銀人員的協助幫忙，警方也將相關資料送交轄區派出所，並要繼續追查幕後的詐騙集團。

保七總隊特別呼籲，近來詐騙集團藉由假扮民航機師作為詐騙手段，以「送禮物卡海關」的方式來騙取匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

(中時 )