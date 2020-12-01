據《大聯盟官網》報導，馬林魚隊今（1）日宣布將前王牌等級的先發投手厄瑞納（Jose Urena）指定轉讓（DFA），以便空出40人名單，放進從印地安人隊找來的牛棚投手辛柏（Adam Cimber）。而厄瑞納不大可能接受下放小聯盟的待遇，勢必離隊另謀出路。

多明尼加籍的厄瑞納在馬林魚隊大聯盟已待了6年，過去幾年都是主力先發投手之一，2017年更拿下14勝7敗、自責分率僅3.82，一躍成為王牌投手，2018、19年還曾連續兩年獲得開幕戰先發投手的殊榮。

不過最近兩年厄瑞納的表現每下愈況，今年受到新冠肺炎確診的影響，僅出賽5場，戰績0勝3敗、自責分率5.40；例行賽最後一天還被洋基隊勒馬修（DJ LeMahieu）的強襲球打中右手造成骨折，如今又被釋出，真是禍不單行。

至於新加入馬林魚隊的辛柏今年30歲，是一名右手側投的牛棚投手，在大聯盟3年累計出賽152場都是中繼登板，拿下9勝12敗34次中繼成功，今年出賽14場投11.1局，戰績0勝1敗3中繼、自責分率3.97，應可提供馬林魚需要的牛棚戰力。

(中時 )