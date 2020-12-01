國民黨公布掃QR-code就可加入消基會「拒吃萊克多巴胺」網路連署。（黃福其攝）

距離明年1月1日萊豬進口倒數30天，國民黨召開「蔡政府荒唐的『五不一沒有』，讓人民心慌慌！」記者會，質疑蔡政府荒腔走板的：不標示、不修法、不禁止、不把關、不辯論、沒有人力，讓人民直接面對萊豬危害。國民黨宣布今起啟動「拒萊豬，我加入」，響應消費者文教基金會「拒吃萊克多巴胺」網路連署活動 https：／／reurl.cc／Oq3Gzv，目前消基會連署已達16.4萬份以上，呼籲全民踴躍參與，讓連署衝到百萬，表達更多不滿的聲音。

文傳會主委王育敏說，萊豬進口倒數30天，行政部門應對措施漏洞百出。行政院多個部會說所屬單位不吃萊豬，如軍人、學生、國手、警察、榮民等，卻讓一般百姓吃萊豬，決策「亂」！進口豬肉品只標產地不標萊劑、校園禁萊豬但不修法沒罰則，決策「空」！源頭管理未全面查廠，決策「騙」！蔡英文政府面對萊豬進口的配套措施「亂！空！騙！」人民如何吃得安心？

她說，「不標示」：不標萊劑，僅標產地，人民難以辨識；「不修法」：拒修校園衛生法等，校園食安仍沒保障；「不禁止」：全豬進口不禁內臟，增加萊劑危害風險；「不辯論」：蔡總統逃避監督，人民疑慮仍無解答；「不把關」：假查廠，源頭管理效果大打折扣；「沒有人力」：檢驗人力仍不足，稽查工作難落實。

組發會主委李哲華說，11月22日5萬人上街呼籲，民調也有7成民眾反對萊豬進口，但蔡政府裝沒聽見，國民黨發動食安公投卻卡在中選會，遲遲不給展開第二階段連署，呼籲全民響應消基會連署活動，目前消基會連署已逾16.4萬份，呼籲全民踴躍參與，讓連署破百萬，表達更多不滿的聲音及人民的憤怒。

國民黨發言人、新北市議員江怡臻說，「新北不進萊」，有三枝槍含括消費端、進口端、製造端。第一槍是0至18歲的托嬰中心所到高中及補習班、才藝班等公私立教養環境萊豬不入口，一律使用國產豬；第二槍「進口端」健康敏感族群醫院護理之家社福機構等；第三槍是源頭管理，聯合18家肉品輸入業者簽署意向書，宣示自願進口不含萊克多巴胺豬肉。此外，市府也跨局處成立聯合稽查小組，將進行稽查及突檢，所有食材、加工製品，以及營養午餐都須瘦肉精零檢出，市府也訂定罰則及扣點等機制。

江怡臻表示，新北雖是地方政府，作為已超越中央政府。市長侯友宜4月20日作新冠肺炎封城兵推，當時已盤查所有團膳及罐頭、肉品加工業者。但地方再怎麼做仍是中下游，最關鍵還中央的源頭管理。

對於12月國民黨是否再上街頭，王育敏說，若人民疑慮日深，覺得需要再上街頭，國民黨是最大在野黨，就會回應民意，要不要上街頭的決定是人民。

有關養豬協會批評立院黨團丟豬內臟一事，王育敏說，養豬協會應很清楚進口萊豬實質傷害豬農權益，國民黨上周是不得己，忍無可忍，才用激烈方法，重點與浪費食材毫無關係，國民黨的作法是想捍衛豬農權益。

(中時 )