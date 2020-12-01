國民黨立委林奕華辦公室前主任林廷霖，被控去年在服務處聚會結束後，強拉1名女志工進儲物間性侵得逞，地檢署依違反《性侵害防治法》將林男起訴。但林男辯稱遭人設局陷害，製造醜聞影響選情，不過法官不採信，一審判林男3年10月有期徒刑；高等法院二審昨（30）日宣判，駁回上訴，維持3年10月有期徒刑。。

判決書指出，林男於2019年4月19日離職，但對外依舊協助立委初選，2019年4月28日，林男以心情不佳為由，邀女志工到服務處聚會聊天，在場包括里長、議員助理等多人。

女志工指控，林男當晚坐在她身旁，藉酒意開始毛手毛腳，隔天凌晨趁眾人散會離去，林男竟將她拖進服務處的儲物間，強行脫衣、親吻，還不顧她經期來，仍硬上性侵得逞。

事後，林男向女志工下跪道歉，還多次傳簡訊致歉甚至向她示愛，但皆未獲女志工原諒。不過，全案審理期間，林男改口否認犯罪，辯稱雙方有情愫、女志工故意設局陷害，企圖影響選情。

北院一審合議庭認為，林男明知女志工對他沒有情愫，仍強行性侵以逞性慾，事後還辯稱兩情相悅，甚至喊冤遭被害人誣陷，毫無悔意，因此判刑3年10月。

不過，林男不服判決提起上訴。高院認為，女志工說詞前後一致，且有在場之共同友人為證，加上林男事後透過Line傳送道歉簡訊等，認為林男的辯詞不足採信，駁回林男上訴，維持一審判決3年10月有期徒刑。仍可上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)