前高雄市市長韓國瑜雖被罷免，死忠「韓粉」卻鼎力支持、堅守等待，讓韓的下一步備受關注。台南市議員謝龍介胞弟、桃園市中壢區里長聯誼會會長謝岩介表示，新北市市長侯友宜在國民黨的勢力將愈來愈大，甚至連本來挺前新北市市長朱立倫的人也會改挺侯；侯較韓更能號召年輕選票，但侯不斷往中間靠攏卻恐惹怒深藍，最終仍必須仰賴韓扮演角色、居中協助。

謝岩介接受香港媒體《中評社》訪問指出，侯友宜在各大民調中拔得頭籌，可見其聲勢超越朱立倫等藍營政治人物，也凸顯侯往中間靠攏的策略，是獲得多數人認同的。反觀朱沒有舞台也沒有「發動機」，目前可預期的只有靠搶國民黨黨主席翻身，但現在黨主席很難當，每個月光要籌經費讓黨這個「大機器」運作就很棘手了；再拿2016年朱與蔡英文競選、2020年韓與蔡競選的狀況比較，可見朱的量能是不夠大的，除非朱當上黨主席後，能把國民黨經營到像2008年，蔡英文成功將「燙手山芋」改造成「讓人感動」。

謝岩介分析，以前國民黨不必考慮年輕人，因為當時年輕人都不太會出來投票，但現在已非如此。2018年韓國瑜參選高雄市長，憑藉清新形象、草根作風與個人魅力囊括大量年輕選票，但競選總統時卻也敗在年輕選票，關鍵轉折就是「香港事件」。在藍營政治人物中，侯友宜的「市政優先」與「認真做事」是比較能吸引並抓住年輕人心的。

此外，謝岩介強調，侯友宜不斷向中間靠攏的同時，也得面臨深藍的不斷質疑，為了讓深藍信服與重返執政，勢必看到韓國瑜的角色。至於侯、韓會否合作？謝坦言「不知道」，並認為即便合作也不能公開。同時，這也凸顯了朱立倫沒有舞台的為難，故現下只能先搶國民黨黨主席。

(中時新聞網)