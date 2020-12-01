職業運動員往往看重的是個人利益，只要是那支球隊願意出高薪挖腳，大多數人都會改披戰袍，然而還是有少數運動員對於老東家是如此忠心耿耿，以NBA為例，馬刺鄧肯、獨行俠諾威茲基以及湖人布萊恩都是典範人物，如今史提芬柯瑞明確表達將永遠留在勇士，職業生涯將在勇士退役。

史提芬柯瑞是當今NBA最厲害的遠程射手，他的精準三分外線帶領了一股風潮，如果他願意離開勇士的話，其他29支NBA球隊恐怕都會拿著一張超級大合約求他加盟，但2009年選秀會首輪第7順位加盟勇士的柯瑞，對於勇士這支球隊有著濃厚情感，尤其是當年勇士決定放棄另一位全明星賽等級球員的時候，讓柯瑞決心帶著勇士重返榮耀。

柯瑞這些年來帶領克雷湯普生、卓雷蒙格林、杜蘭特等悍將替勇士拿下3次總冠軍，雖然沒有一次獲得總決賽MVP，但所有人都知道，勇士唯一不會被交易出去的球員就是柯瑞。

柯瑞表示，「我說過，世事無常，但成為一生的勇士絕對是我想要的。這已經是我的第12個賽季，我們在這裡完成的成就，建立的勇士文化，為我們的球迷打球，我們對於這裡的歸屬以及所有的所有，這都會讓我想成為一生的勇士。最重要的是，我願意並熱愛身處勇士。」

(中時 )