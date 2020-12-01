民主黨拜登如無意外即將入主白宮。被視為習近平智囊的學者鄭永年表示，大陸不應對美國總統當選人拜登抱有任何幻想，在某些領域，拜登會比現任美國總統川普更強硬；但大陸不怕強硬，只擔憂沒有預期性，並建議大陸用開放、哪怕是單邊開放來抵銷西方的封鎖。

澎湃新聞報導，新加坡國立大學東亞所前所長、現任香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年，上周六（11月28日）在浙江杭州出席2020年新華網思客年會主論壇，並在發表主題演講。

鄭永年說，全球化讓資本、技術、人才在不同國家、地區間自由流動，創造了巨量財富，美國從中獲利最多。但這幾十年來，美國貧富差距加大，社會矛盾日益顯現，在內政問題無法解決時，美國領導人只能在外交領域大做文章。

鄭永年因此表示，「（中國）不要對拜登（Joe Biden）抱有任何幻想，拜登或許會與川普（Donald Trump）有些差異，但在某些問題上對中國會更加強硬」。

鄭永年隨後接受《南方財經》專訪時，進一步評論陸美關係。他指出，拜登上任後，美國對中國大陸政策有望轉向相對理性的、可預期的強硬政策；但由於美國鷹派力量已長期處於動員狀態，拜登也不可能一下子改變大局，陸美關係未必有很大改變。

他並指出：（中國）其實不怕強硬，主要是擔憂沒有預期性。川普經常製造一些黑天鵝，就是不可預測的。拜登精英路線的預期性會比川普要強。

鄭永年預期，雖然陸美貿易戰或會持續，但是有些項目，比如留學生、科技交流、民用的科技交流，以及有利於美國商業發展的領域，拜登當了總統後，美國或許會重啟交流。

鄭永年特別提到陸美貿易戰，指拜登不可能一下子改變它，他可能會做「plus（加法）」，即提出更多和中國大陸談判的新東西，而不是把它廢除。

至於如何應對美國對中國大陸的圍堵政策？鄭永年在演說中表示，在全球化遇阻的外部環境下，中國大陸需要更加開放，不一定要尋求對等開放，單邊開放也是可行的。「中國要單邊開放。即使美國、西方對中國進行封鎖，中國也要對它們開放」。

鄭永年認為，中國大陸未來的開放，應側重參與並影響國際標準的制定，建立國際話語權。以前的開放是傳統貿易、投資領域的開放，未來中國大陸的開放需要世界觀、大局觀，「在帶著他人一起賺錢的同時，參與並影響國際標準的制定，建立國際話語權」。

鄭永年強調，中國大陸擁有4億中產階級的消費群體，超過美國人口總和，沒有多少企業願意離開中國，在全球化的大趨勢下，誰更開放，誰就獲利更大。

(中時 )