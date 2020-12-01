極具爭議的川普新冠防疫顧問阿特拉斯（Dr. Scott Atlas）已在11月30日請辭。

神經放射科專家、川普最愛的新冠防疫顧問阿特拉斯（Dr. Scott Atlas）已在昨（30）日請辭，短短130天任期內他說過許多極具爭議的言論，包括曾稱戴口罩無助防疫，連美國CDC主任芮斐德都批評他「說的每件事都錯」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，8月才應川普延攬、加入白宮冠狀病毒工作小組的阿特拉斯已在昨日請辭，消息人士指出，阿特拉斯是在周一向川普遞交辭呈。

阿特拉斯周一稍後也在個人推特帳號公布辭呈內容，強調自己的建議永遠關注「如何同時降低疫情及結構政策對勞動階層及窮人的傷害」。

他也表示，「誠心祝福新團隊，在他們的領導下讓國家度過艱難且分裂的時刻。」阿特拉斯雖未在辭呈中寫明在向誰祝賀，不過顯然他所指的對象是拜登的防疫團隊。

毫無傳染病專業背景的阿特拉斯8月加入白宮防疫小組後，似乎成為川普的防疫愛將，9月就有傳聞指，白宮疫情工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）擔心自己位置被取代、工作恐不保，私下更批評阿特拉斯對川普造成不良影響，專門餵川普錯誤訊息，不過當時川普政府官員護航，稱阿特拉斯的加入帶來「新觀點」。

阿特拉斯上任僅4多月，爭議言論一籮筐，最著名的例子包括10月他發布推文，指出戴口罩無助於防新冠，該則推文由於違反推特新冠病毒不實資訊政策而遭推特刪除。

美國正歷經第三波新冠大流行，密西根州11月實施更嚴格的防疫政策，不過阿特拉斯唱反調，在推特呼籲民眾「起義」，他當時說，「唯一阻止的辦法是人們站起來」，「你接受什麼，你就得到什麼」，推文還加註「#自由很重要」的標籤。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，阿特拉斯也曾稱各州因應疫情實施的封城措施對美國人民有「極大傷害」，他也和川普同調，呼籲各州重新開放。報導指出美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）夏天曾和阿特拉斯發生口角，痛批「他說的每一件事都錯」。

(中時新聞網)