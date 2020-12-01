極具爭議的川普新冠防疫顧問阿特拉斯（Dr. Scott Atlas）已在11月30日請辭。

神經放射科專家、川普最愛的新冠防疫顧問阿特拉斯（Dr. Scott Atlas）已在昨（30）日請辭，短短130天任期內他說過許多極具爭議的言論，包括曾稱戴口罩無助防疫，連美國CDC主任芮斐德都批評他「說的每件事都錯」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，8月才應川普延攬、加入白宮冠狀病毒工作小組的阿特拉斯已在昨日請辭，消息人士指出，阿特拉斯是在周一向川普遞交辭呈。

阿特拉斯周一稍後也在個人推特帳號公布辭呈內容，強調自己的建議永遠關注「如何同時降低疫情及結構政策對勞動階層及窮人的傷害」。

他也表示，「誠心祝福新團隊，在他們的領導下讓國家度過艱難且分裂的時刻。」阿特拉斯雖未在辭呈中寫明在向誰祝賀，不過顯然他所指的對象是拜登的防疫團隊。

毫無傳染病專業背景的阿特拉斯8月加入白宮防疫小組後，似乎成為川普的防疫愛將，9月就有傳聞指，白宮疫情工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）擔心自己位置被取代、工作恐不保，私下更批評阿特拉斯對川普造成不良影響，專門餵川普錯誤訊息，不過當時川普政府官員護航，稱阿特拉斯的加入帶來「新觀點」。

阿特拉斯上任僅4多月，爭議言論一籮筐，最著名的例子包括10月他發布推文，指出戴口罩無助於防新冠，該則推文由於違反推特新冠病毒不實資訊政策而遭推特刪除。

美國正歷經第三波新冠大流行，密西根州11月實施更嚴格的防疫政策，不過阿特拉斯唱反調，在推特呼籲民眾「起義」，他當時說，「唯一阻止的辦法是人們站起來」，「你接受什麼，你就得到什麼」，推文還加註「#自由很重要」的標籤。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，阿特拉斯也曾稱各州因應疫情實施的封城措施對美國人民有「極大傷害」，他也和川普同調，呼籲各州重新開放。報導指出美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）夏天曾和阿特拉斯發生口角，痛批「他說的每一件事都錯」。

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文章來源：Trump coronavirus adviser Scott Atlas urges Michigan to 'rise up' against new Covid-19 measures
文章來源：Dr. Scott Atlas resigns from Trump administration
文章來源：SCOTT TO GO Trump’s Covid adviser Dr Scott Atlas RESIGNS and says he wishes ‘the new’ Biden administration well in fighting pandemic

(中時新聞網)

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