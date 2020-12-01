一年又即將到了尾聲，樂天Kobo發現，在籠罩新冠疫情的一年，電子書市不僅不受影響，反倒成為疫情下的受惠產業。樂天Kobo今（1）日公布，「2020年度百大暢銷電子書單」，由《原子習慣》再度蟬聯榜首，連續兩年奪冠，成為近年的必讀書單TOP 1。

為感謝讀者一整年的支持與喜愛，樂天Kobo即日起至2021年1月31日止，也推出百大電子書限時單本79折起，滿3本再折99元的超值優惠，讓每一本好書都能在紛亂的一年中，讓每位讀者從閱讀中獲得力量！

樂天Kobo指出，2020年度暢銷榜的冠軍，是連續兩年蟬聯冠軍榜單的《原子習慣》，在社群口碑持續推薦發酵，再度拿下第一名寶座，書中強調日常習慣的微小的變化，就能夠創造巨大的改變，對應疫情時代的不安感，民眾亟欲改變自身現狀的實作指南，成為今年最受歡迎的書籍！

樂天Kobo 2020百大暢銷榜前四名書單。（樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真）

而百大暢銷榜最受青睞的類別，則由商業理財書籍拿下類別冠軍，一共53本商業理財類書籍入選百大書單，其中又以投資理財書籍入榜最多，在Top10當中，就有三本入榜，包括上榜年度亞軍的《窮查理的普通常識》、季軍的《投資最重要的事》，以及排名第十的《投資金律》，顯示今年台灣投資氣氛旺盛，尤其在疫情之下，創造第二份被動收入，成為民眾共同追求的目標。

前十大暢銷榜，則各有一本自然科學與人文史地書籍入榜，《為什麼要睡覺》排名第四，提出許多實用的睡眠建議及守則，更是受比爾蓋茲推薦的書單；而《槍炮、病菌與鋼鐵》排名第八，作者賈德‧戴蒙為普立茲獎得主，書中用宏觀角度看待疾病在全球的傳染，對應新冠疫情肆虐全球，也讓此書備受民眾關注。

文學小說類別，向來也是讀者喜愛的閱讀類別之一，今年占比14%，排行第二。延續去年電視、電影改編著作帶動的話題與目光，改編為電影的《82年生的金智英》今年依舊榜上有名，而熱播的影集原著《正常人》、《獵魔士》系列也拿下排行榜第21名、64名69名的好成績。

至於長銷的作家代表則為科幻驚悚大師布萊克．克勞奇，其知名著作《人生複本》年年進榜Top10，去年的新作《記憶的玩物》則也上榜百大第48名；至於華文推理鬼才陳浩基的《13.67》排名第46名、日本暢銷作家東野圭吾的《沉默的遊行》排名第89名，顯示科幻、推理小說仍是今年讀者情有獨鍾的類型，掀起一波推理熱潮。

值得特別一提，今年漫畫類別直接衝進類別暢銷第四，《鬼滅之刃》系列作一共8本入圍銷售百大，尤其在《鬼滅之刃劇場版 無限列車》在台上映後，也促進電子書全套漫畫收藏的買氣，除漫畫本身細膩人物的刻畫與故事設定，搭配動畫、電影的快速圈粉，成為各年齡層皆喜愛的必讀漫畫！

(科技)