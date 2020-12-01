國民黨今天未杯葛議事，行政院長蘇貞昌到立院接受立委質詢，不過蘇貞昌對於在野黨提出的關鍵問題皆未正面回應，對敏感問題動輒以反質詢或是改提防堵非洲豬瘟政績。國民黨立委林奕華質疑，行政院承諾查廠只是做半套，已進口的美豬廠卻不用查，但其中有22個廠有可能使用萊克多巴胺，蘇則強調他會逐批查驗。
國民黨立委今天主攻要求蘇貞昌道歉，要求蘇貞昌解釋為何只標示美豬而不標示有無含萊劑，要不要先查廠再進口，蘇均未正面回應。蘇貞昌堅不道歉，讓藍委氣得罵他願意為愛將丁怡銘道歉三次不願意跟人民道個歉；綠委莊瑞雄則稱讚蘇，「好加在沒道歉，你道歉就是被林奕華給拐了，我們就滿臉豆花。」
國民黨屢質疑民進黨對瘦肉精前後立場不一，蘇貞昌強調，在2012年國際標準訂出來之後，他作為民進黨主席，就已經接受了，國民黨開放美牛後也越吃越多，也沒出什麼問題。林奕華則說，當時國民黨政府通過修法也是在標準訂出來以後，而在那之後民進黨還是在反對，不要拿這當託辭卸責，不要再「馬維拉」了。
林奕華也要求應該要標示萊劑，蘇貞昌則說，會標示產地國，廠商要怎麼標示也都樂觀其成，標示產地國比標示萊劑還要大，以後台灣豬也會標示是台灣豬。林奕華又要求應該要現地查廠之後再進口，蘇貞昌則說，不管哪一國進口的，都會逐批查驗。
林奕華則指出，政院現在說的查廠只是做半套，已經進口的就不查廠了，但這些舊廠，總共53家，其中至少22家其實有可能使用萊克多巴胺，政府說要查廠就是謊言。蘇貞昌則說，這不是謊言，進口都要查驗，這樣才能知道萊克多巴胺有沒有超過標準。
林奕華也質疑，行政院說要保證學校營養午餐不會用萊豬，卻不入法，只願意從契約去修，但她過去擔任教育局長所以很清楚，契約每年都要換，且中間還可以換，行政院這種說法就是在騙人。蘇貞昌則耍嘴皮反嗆林，「所以你以前當局長都在騙人？」
讓林奕華更加生氣，「我是在說你們都在騙人，你這樣講話污辱到人，太沒有風度，身為行政院長要有風度，沒有入法就不是長久制度，不是你掛保證就有用，這就是人治社會，跟共產黨一樣！」蘇貞昌說，「沒有，我沒有這樣。」
(中時 )
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