立委林奕華上台質詢時，質疑行政院派警官隊監視並回報國民黨團大會狀況及立委動態。（姚志平攝）

針對國民黨立委林奕華質疑行政院派警官隊監視並回報國民黨團大會狀況及立委動態，行政院長蘇貞昌表示他不清楚。（姚志平攝）

行政院長蘇貞昌1日在立法院答詢。（姚志平攝）

國民黨今天未杯葛議事，行政院長蘇貞昌到立院接受立委質詢，不過蘇貞昌對於在野黨提出的關鍵問題皆未正面回應，對敏感問題動輒以反質詢或是改提防堵非洲豬瘟政績。國民黨立委林奕華質疑，行政院承諾查廠只是做半套，已進口的美豬廠卻不用查，但其中有22個廠有可能使用萊克多巴胺，蘇則強調他會逐批查驗。

國民黨立委今天主攻要求蘇貞昌道歉，要求蘇貞昌解釋為何只標示美豬而不標示有無含萊劑，要不要先查廠再進口，蘇均未正面回應。蘇貞昌堅不道歉，讓藍委氣得罵他願意為愛將丁怡銘道歉三次不願意跟人民道個歉；綠委莊瑞雄則稱讚蘇，「好加在沒道歉，你道歉就是被林奕華給拐了，我們就滿臉豆花。」

國民黨屢質疑民進黨對瘦肉精前後立場不一，蘇貞昌強調，在2012年國際標準訂出來之後，他作為民進黨主席，就已經接受了，國民黨開放美牛後也越吃越多，也沒出什麼問題。林奕華則說，當時國民黨政府通過修法也是在標準訂出來以後，而在那之後民進黨還是在反對，不要拿這當託辭卸責，不要再「馬維拉」了。

林奕華也要求應該要標示萊劑，蘇貞昌則說，會標示產地國，廠商要怎麼標示也都樂觀其成，標示產地國比標示萊劑還要大，以後台灣豬也會標示是台灣豬。林奕華又要求應該要現地查廠之後再進口，蘇貞昌則說，不管哪一國進口的，都會逐批查驗。

林奕華則指出，政院現在說的查廠只是做半套，已經進口的就不查廠了，但這些舊廠，總共53家，其中至少22家其實有可能使用萊克多巴胺，政府說要查廠就是謊言。蘇貞昌則說，這不是謊言，進口都要查驗，這樣才能知道萊克多巴胺有沒有超過標準。

林奕華也質疑，行政院說要保證學校營養午餐不會用萊豬，卻不入法，只願意從契約去修，但她過去擔任教育局長所以很清楚，契約每年都要換，且中間還可以換，行政院這種說法就是在騙人。蘇貞昌則耍嘴皮反嗆林，「所以你以前當局長都在騙人？」

讓林奕華更加生氣，「我是在說你們都在騙人，你這樣講話污辱到人，太沒有風度，身為行政院長要有風度，沒有入法就不是長久制度，不是你掛保證就有用，這就是人治社會，跟共產黨一樣！」蘇貞昌說，「沒有，我沒有這樣。」

(中時 )