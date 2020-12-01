勞動基金運用局今天公布最新整體勞動基金運用績效，10月因疫情反覆，加上美國總統大選還沒開始，國際金融市場震盪劇烈，單月收益負441.2億元，累計收益數為負418.8億元。

不過，根據勞動部勞動基金運用局粗估，截至11月27日止，11月獲利約達新台幣2300億元，且勞動基金近5年多的平均收益率為3.49%，收益數達7176億元，長期績效穩健。

勞動基金運用局副局長劉麗茹今天接受媒體聯訪表示，10月因疫情反覆出現，加上美國總統大選還沒開始，國際金融市場震盪劇烈，由於整體勞動基金配置是一半國內、一半國外，因此收益確實受到國外影響，10月份的績效數字受到短期波動。

根據勞動基金運用局公布的資料，10月單月收益為負441.2億元，今年截至10月底止，整體勞動基金評價後收益數為負418.8億元。

雖然10月收益數為負數，但劉麗茹今天表示，11月因為美國總統大選底定，加上疫苗有開發出來的消息，國內外市場都呈現上漲情勢，尤其國外市場回溫，以目前手上投資部位比重來看，推估11月截至上週五（11月27日），整體基金單月份獲利2300億元。

根據資料，整體勞動基金截至今年10月底止規模為4兆4500億元，其中新制勞退基金規模為2兆6600億元，舊制勞退基金規模為8949億元，勞保基金規模為7344億元，就保基金規模為1360億元，職災保護專款規模為111億元，積欠工資墊償基金規模為136億元。

劉麗茹說，市場本來就是震盪在所難免，但比較應該採一致性基礎，雖然截至10月底勞動基金的收益是負數，但11月收益已經遠超過原來損失數。（編輯：張雅淨）1091201

(中央社)