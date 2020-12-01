美國新型冠狀病毒疾病疫情未歇，住院人數激增，加護病房瀕臨超載，加州州長紐松（Gavin Newsom）今天表示，可能將在未來兩天祭出較嚴格的防疫措施，也不排除發布居家令。

紐松說，預測顯示，在12月中之前，全州加護病房將會超過負荷，除非改變公共衛生政策和社會行為模式，以遏止病毒傳播。

加州大多數地區從上週開始實施宵禁，每晚10時至翌日清晨5時禁止社交聚會和其他不必要的活動。

擁有約4000萬人口的加州對社會和經濟活動施以宵禁和其他限制，堪稱是全美對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）最嚴格的公共衛生措施。

在疫情爆發初期，加州3月宣布執行「居家令」，成為美國第一個實行封鎖的州，紐松今天在線上記者會說，考慮實施的下一輪防疫限制可能包括類似舉措。

加州人口最多的洛杉磯郡已經採取這類行動，全天候禁止幾乎所有的不同家庭之間聚會，從11月30日起為期至少3週。

加州衛生局長蓋里（Mark Ghaly）說，重點在於遏止COVID-19感染率激增，確診病例節節攀升恐使醫療資源枯竭至危險程度。

在加州，每天約有12%的新增病例終須在感染兩週內住院治療，其中多達30%患者最後得住進加護病房或仰賴呼吸器。

紐松說，過去兩週，與冠狀病毒疾病有關的住院人數已攀升近90%。根據統計，加州可用的加護病房病床目前僅剩1/4。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思(示其)）1091201

(中央社)