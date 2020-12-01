性感女神鍾麗緹外型豔麗，保養有術的她是美魔女一枚，鍾麗緹也不吝嗇辣穿貼身衣服秀身材，她近日登上陸綜時，還被指：「她穿非常緊的衣服，過於與年齡不符」，凍齡模樣完全不像年紀已半百，不過鍾麗緹也感性發文吐50歲心聲。

談話性陸綜《送一百位女孩回家》日前釋出來賓鍾麗緹的預告片，鍾麗緹穿著螢光色運動服火辣練舞，鍾麗緹還被指：「她穿非常緊的衣服，過於與年齡不符」，凍齡模樣完全不像年紀已半百，主持人也不禁問「你怕60歲嗎」，鍾麗緹則坦率說：「我不怕50歲、60歲，我就怕他們說我60歲，為什麼還是穿螢光色呢」，回應自信大方。

而鍾麗緹也躲不開與小12歲張倫碩結婚，總被貼上「老妻少夫」、「老牛吃嫩草」的標籤，鍾麗緹則笑場說：「草好好吃」，至於鍾麗緹現身廟宇的求子傳聞，她也不禁反問：「子宮要怎麼保養？」

鍾麗緹微博全文。（圖／取材自鍾麗緹微博）

同時，鍾麗緹也發文提到，她想表達的是「不管年齡多大，我們應該要自信快樂的過好每一天，不要去在乎別人說什麼，自信勇敢的樣子就是最美的」。

(中時新聞網)