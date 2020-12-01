台灣央行將於12月17日舉行今年最後一季理監事會議，市場關注央行對明年經濟成長率的展望，是否會再上修全年的GDP估值？央行在9月中的理監事會，已經上修H2 GDP到2.35%，全年為1.6%。但主計處在上周新公布的估值，已經將台灣今年全年GDP上修到2.54%；換言之，央行17日的經濟預測對於今年的GDP能否「保2」受到市場矚目。

主計處上周公布，台灣全年經濟成長2.54％，上修0.98個百分點，預測明年經濟成長3.83％，較8月預測3.92％下修0.09個百分點；每人GDP 3萬38美元，每人GNI 3萬807美元，CPI上漲1.16％。

而央行今年第三季的理監事會，則是上修台灣今年下半年的經濟成長率到2.35%，遠高於上半年0.78%；今年4個季度的經濟成長率依次為:2.2%，-0.58%，2.28%及2.42%。今年的GDP年增率由先前的1.52%上修到1.6%。央行估，明年台灣經濟成長率3.28%。

內資法人永豐金證券投顧House view，將4Q的GDP成長上修至3.37%，2020全年預估2.57%，2021年經濟預估進一步成長3.7%，各季分別為4.98%、5.55%、2.20%、2.35%。

永豐金證券投顧看好明年GDP的原因:一、外需方面：IMF預估 2021年世界貿易量將轉為成長8.3％，加上科技應用需求暢旺，全球供應鏈重組及廠商擴增在臺產線態勢延續，以及國內半導體持續開出進階產能可望挹注我國出口動能；二、內需方面：隨國內經濟穩定成長，加上基期偏低，民間消費或持續改善，半導體投資持續推進全球頂尖高階製程，台商回流國內投資逐漸落實，離岸風電與太陽光電等綠能設施擴建及危老重建與都更等投資活動積極推展，可望支撐投資動能。

(時報資訊)