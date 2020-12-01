KOSPI開高22點後，持續震盪走高，大盤也一度大漲約35大點。KOSPI指數暫為2623.06點，上漲31.72點，漲幅1.22%。

韓國第3季經濟成長率季成長為2.1%，擊敗事前預估值1.9%。再者，在全球晶片產品需求暢旺帶動下，韓國11月出口也跟著年增4%。經濟數據亮眼，韓股投資人對景氣復甦樂觀，早盤中大型權值大都走高。

三星電子漲1.65%，SK海力士漲1.44%。網路雙雄的Naver大漲2.52%，同業Kakao小漲0.54%。三星生物製藥漲1.27%，現代汽車則跌0.28%，樂金化學也跌0.38%。

前(30)日雖收黑，但11月KOSPI累積漲幅竟高達14.3%，創下19年，也就是從2001年11月以來單月最大漲幅。

外資前(30)日雖大賣2.4兆韓元，約29億美元，並創下單日賣超金額最高紀錄。不過，外資在11月份已累計買超韓股達6.3兆韓元，也創下從2013年9月以來，最高單月買超紀錄。

KOSPI表現亮眼，韓元也不落人後。韓元兌美元價位已連續6個月走升，累計升值幅度高達2.6%。同時，韓元也創下從2013年12月以來，兌美元走升最長一段時期。目前最新匯價，目前1美元可兌換1107.8 韓元，韓元貶值1.3元。

(時報資訊)