在機構與散戶投資人的需求增強帶動下，周一比特幣兌美元創下歷史新高。投資人將該虛擬貨幣視為避險天堂，以及抗通膨的理想標的。

周一比特幣觸及19,864.15美元，打破將近3年前創下的歷史高點，根據Coindesk平台，比特幣最新報價為19,681.64美元，漲6.20%，扭轉上周五的急跌行情，當時比特幣在攻頂失利後重挫逾8%，價格跌破17,000美元大關，盤中更一度爆跌13%。

在各國政府推出規模前所未見的財政與貨幣激勵措施後，風險性資產再受青睞，投資人開始湧向能抵禦通膨的資產，以及市場看好加密貨幣將逐漸為主流所接受，今年以來比特幣已經上漲逾170%。

Chainlink共合創辦人Sergey Nazarov表示，對那些試圖在各央行加速印鈔與通膨持續走升時尋找庇護的投資人而言，比特幣是一個天然的避險天堂。

規模較小的以太幣與瑞波幣則分別上漲5.6%與6.6%。

CoinShares研究部門主管Christopher Bendiksen表示，企業與機構持續對比特幣有興趣，以及感恩節後的散戶需求，為比特幣再度上攻帶來助力。

(時報資訊)