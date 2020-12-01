連鎖醫療通路杏一(4175)投資高達14億元的「新智能化物流中心」今日舉行啟用典禮，董事長陳麗如說，此一智能化物流中心將可滿足未來500間門市、每日3000筆宅配訂單需求，未來也提供同業和供應商倉儲、物流的平台服務，希望建立大健康生態系，做聯合艦隊一起打國際盃。

杏一新智能化物流中心總樓板面積達8,200坪，且導入新一代「箱式立庫自動倉儲系統(AS/RS)」，結合「智能化」、「動態化」、「跨領域」三項革新，提供兼具高效和服務廣度的智能物流中心，供應涵蓋健保藥局、各類醫療、保健、護理用品的銷售及新零售市場商品等，將可滿足未來500間門市、每日3000筆宅配訂單需求。

新智能化物流中心運用大量訂單、品項、數量進行EIQ數據分析，持續優化設備提升營運產值；大健康物流除了導入自動倉儲系統外，同時也正在申請認證符合藥品GDP規範藥倉，期許在物流效率、品質及配送精準度，皆成為台灣醫療照護通路產業典範，並期望未來能服務更多的醫療照護產業。

杏一了解未來藥局市場的決勝關鍵在物流與數據，新智能化物流中心的建置，結合大數據資料庫及物聯網功能，不僅可以做到急單六小時到貨，也可以讓顧客在任何門市皆獲得一致的醫療用品體驗，有望持續累積更多會員，提升整體獲利潛能。

物流中心啟用典禮後，杏一醫療成立滿30周年，為了回饋顧客及投資人多年來的支持，特別舉辦周年慶活動，除了有高額購物回饋「滿2000送400，營養品滿3000再送400」，還有最新「iPhone 12週週抽，全月加碼抽杏一萬元禮物卡」等優惠活動，預計將可提升整體營收動能。

(時報資訊)