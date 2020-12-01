目前全世界都在找預防新冠肺炎的方法，日本奈良縣立醫科大學公布最新研究，發現市售瓶裝茶、茶包可有效降低新冠病毒的傳染力，其中最具有效力的就是紅茶，可有效減少99.99%病毒，推測關鍵可能和茶裡的兒茶素有關，但研究團隊也強調，該實驗還在基礎研究階段，對人體是否有效還需印證。

日本《產經新聞》報導指出，奈良縣立醫科大學研究團隊昨宣布，利用市售的2種瓶裝綠茶、紅茶茶包及奈良所產的「大和茶」茶包，將裝有病毒的液體倒入這些茶中。實驗結果顯示，30分鐘後，由茶包泡製的紅茶內含病毒量減少為99.99%、大和茶減少99.9%；其中一種瓶裝綠茶的病毒量減少99%、另一種則沒有變化，因此結論，最能有效消滅新冠病毒的是沖泡出來的紅茶。

負責實驗的《奈良縣立醫科大學》教授矢野壽一指出，目前仍不清楚紅茶等茶類能消滅病毒的的結構為何，但猜測可能與茶中含有的兒茶素有關。

矢野表示，此實驗仍在「基礎研究階段」，過去也有兒茶素對弱化流感有效，因此對此實驗結果相當樂觀並期待，期望喝茶能有防疫效果。他進一步表示，之前有研究證實，兒茶素能通過附著在流感病毒表面突起的蛋白質上，使病病毒失去傳染力，所以專家也大膽推測，面對新冠病毒也產生同樣的效果。

(中時新聞網)