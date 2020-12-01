中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清近日在《輔導讀本》發表文章《完善現代金融監管體系》。郭樹清強調，堅決抑制房地產泡沫，房地產與金融業深度關聯。目前中國房地產相關貸款佔銀行業貸款的39％，還有大量債券、股本、信託等資金進入房地產行業。可以說，房地產是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」。

郭樹清認為，回顧中外金融監管史，以下幾方面經驗教訓值得認真汲取：貨幣經濟絕不能背離實體經濟；將本求利是商業活動的正常狀態；收益永遠和風險成正比；持續建設法治和誠信環境；把握好金融創新的邊界；管好貨幣總閘門；堅決抑制房地產泡沫；緊緊抓住公司治理「牛鼻子」。

郭樹清表示，實體經濟是貨幣經濟的根基，服務實體經濟是金融的天職。然而，金融的本性決定其特別容易陷入自我循環的泥淖。因此，金融監管必須把防止脫實向虛作為主要目標之一。中國交叉金融業務一度也十分複雜，經過3年多的集中整治，總體風險開始收斂。

他認為，金融業務如果沒有一定的資本金，那就遲早會陷入困境。把握好金融創新的邊界。金融創新是把「雙刃劍」，既能提高市場效率，也會釀成重大風險。監管必須趨利避害，把握好「度」。中國互聯網金融發展初期，一些網貸平臺打著「創新」旗號違規經營，形成巨大金融和社會風險。

郭樹清強調，「十四五」時期中國金融監管改革任務更加艱鉅。必須堅守以人民為中心根本立場，強化底線思維，提高金融監管透明度和法治化水準。他具體提出九點：「一是全面加強黨對金融工作的集中統一領導；二是促進經濟社會發展開創新局；三是建立高效的監管決策協調溝通機制；四是提高金融監管透明度和法治化水準；五是健全宏觀審慎、微觀審慎、行為監管三支柱；六是構建權威高效的風險處置制度安排；七是強化金融基礎設施對監管的支持保障；八是積極參與國際金融治理框架重塑；九是培育忠誠乾淨擔當的監管幹部隊伍。」

(中時 )